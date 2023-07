OPINIÓN | Soy doctora y esto es lo que no sabía hasta que tuve cáncer de piel

Este verano, protégete. Ponte bloqueador solar, un sombrero y busca la sombra siempre que puedas. ¿Y esa peculiar mancha de piel que has estado ignorando? No pospongas más la revisión. Aprendí por las malas que cualquiera puede tener cáncer de piel y que puede aparecer donde menos te lo esperas. Cuanto antes lo detectes, más probabilidades tendrás, así que ve al médico. Me alegro de haberlo hecho.

Mi madre también tuvo múltiples cánceres de piel, por lo que mi riesgo de padecer uno yo misma era significativamente mayor. Cuando hay antecedentes familiares de cáncer de piel, el riesgo de cáncer basocelular de aparición precoz es más del doble, según la revista Cancer Epidemiology; el riesgo de cáncer de células escamosas se multiplica por cuatro, de acuerdo con la revista Dermatologic Surgery; y el riesgo de melanoma aumenta un 74%, según la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

Durante más de un año pensé que tenía una mancha irregular detrás de la oreja izquierda. Estaba cubierta por el pelo, así que era fácil ignorarla. Veía cómo la piel se descamaba y formaba costras. Pensé que era un eczema, que he tenido durante muchos años, pero la hidrocortisona no me ayudó. Finalmente fui al dermatólogo, mucho más tarde de lo que debería teniendo en cuenta mi formación médica, y me hicieron una biopsia. Cáncer de células basales. Justo después me encontraron otro en el cuello.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.