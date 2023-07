Ovnis: videos, qué son, cuántos avistamientos ha habido y qué ha revelado el Pentágono

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por Tom DeLonge, exmiembro de la banda Blink-182, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

“Después de una revisión exhaustiva, el Departamento de Defensa determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior sobre incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

Kirkpatrick explicó que este caso no se resolvió porque no había otra evidencia más allá del video. “Va a ser prácticamente imposible identificarlo por completo, solo con base en ese video”, dijo, y agregó que la esperanza era que a medida que se reunieran más datos sobre estos episodios, podrían surgir patrones para ayudar a explicar los casos no resueltos.

