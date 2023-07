Conclusiones de la impresionante audiencia de Hunter Biden y lo que sucederá ahora

Hunter Biden no pagó entre US$ 1,1 millones y US$ 1,5 millones en impuestos federales antes de los plazos legales y se declaró culpable de dos delitos fiscales menores y los fiscales acordaron recomendar una sentencia de libertad condicional. El acuerdo también estaba destinado a resolver un delito federal de armas de fuego.

