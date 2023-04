Lo mejor de Becky G en Coachella: el beso con Natti Natasha, otros momentos destacados y las canciones que interpretó

Becky G también cantó “MAMII”, su sencillo en el que habla del desamor tras el engaño de una pareja. Esta interpretación generó una fuerte reacción en redes sociales en medio de los rumores de infidelidad de su prometido Sebastián Lleget. Becky finalizó esta canción con la melodía de “Killing Me Softly With His Song”, versión de los Fugees.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.