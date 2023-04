Fort Lauderdale se enfrenta a la posibilidad de más lluvias, mientras las devastadoras inundaciones obligan a cientos de residentes a refugiarse en albergues de emergencia

“Nunca he visto nada como esto, nunca”, dijo Ennis a CNN. “Nunca he visto este volumen de agua, y he visto (el huracán) Katrina. He visto muchos más huracanes”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.