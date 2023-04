Las autoridades de Louisville hacen públicas las llamadas al 911 que revelan nuevos detalles sobre el tiroteo masivo en un banco

Kentucky tiene una de las legislaciones sobre armas menos restrictivas de Estados Unidos: no hay leyes de “bandera roja”, no hay controles universales de antecedentes, no hay permiso de portación oculta y no hay periodo de espera entre la compra de un arma de fuego y la toma de posesión de la misma. Según los expertos, esta relajación de las leyes sobre armas explica que, según los Centros para el Control y la Prevención de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el índice de muertes por arma de fuego en este estado sea superior a la media nacional.

“Esto es un asombro total. Era un chico realmente bueno que venía de una familia realmente buena”, dijo el compañero de clase, que pidió no ser identificado y no ha hablado con Sturgeon en los últimos años. “Ni siquiera puedo decir lo mucho que esto no tiene sentido. No me lo puedo creer”.

