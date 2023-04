Hugh Jackman recibe el alta médica de cáncer de piel

“Para aquellos de nosotros aquí en el hemisferio norte, usemos protector solar. Simplemente no vale la pena (no hacerlo). No importa cuánto quieras un bronceado. Confíen en mí”, dijo Jackman en un video a principios de esta semana.

