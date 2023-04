Subastan el traje blanco que utilizó John Travolta en “Saturday Night Fever”

El precio con el que empezó la oferta del traje, diseñado por Patrizia von Brandenstein, fue de US$ 25.000 y esta semana subió a US$ 60.000, dijo la empresa, siendo el artículo más valioso de la subasta. Se espera que llegue a un valor estimado de entre US$ 100.000 y US$ 200.000 para cuando termine el 23 de abril.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.