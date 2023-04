Elon Musk pierde su puesto número uno en la lista anual de multimillonarios de Forbes

El jefe de Tesla y Twitter es ahora el segundo multimillonario más rico, con una fortuna estimada de US$ 180 mil millones, que es US$ 39 mil millones menos que el año anterior. El primer puesto fue otorgado a Bernard Arnault, presidente del gigante francés de artículos de lujo LVMH. Su patrimonio neto aumentó más de US$ 50 mil millones en el último año hasta alcanzar los US$ 211 mil millones.

