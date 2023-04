Estos 5 estados serán los primeros en quedarse sin Medicaid a partir de abril

Muchas personas no saben que una vez más deben demostrar que califican, y la agencia estatal no tiene suficiente personal ni fondos, dijo Hillarie Hagen, asociada de políticas de salud de Idaho Voices for Children. Es posible que las cartas de renovación no lleguen a los afiliados, y es posible que aquellos que necesitan ayuda no puedan comunicarse con el servicio al cliente.

Aquellos que no son elegibles tienen 60 días a partir de la fecha de finalización para inscribirse en el programa estatal Your Health Idaho. El programa recibe información todas las noches de la agencia estatal de Medicaid sobre los residentes que ya no califican para la cobertura pública pero que pueden ser elegibles para subsidios federales para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

