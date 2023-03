Tiroteo en Miami Beach deja un muerto y un herido en medio de celebraciones de “spring break”

El año pasado, la ciudad de Miami Beach impuso un toque de queda después de dos tiroteos durante el “spring break”. El toque de queda nocturno comenzó a las 12:01 a.m. ET del jueves y expiró el lunes por la mañana a las 6 a. m. ET.

