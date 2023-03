Exclusivo CNN: derriban un dron civil de fabricación china, modernizado y rearmado, en el este de Ucrania

El dron comercial armado no tenía una cámara instalada, lo que significa que no podría haber sido usado para vigilancia, y esencialmente lo hace similar a una “bomba no tripulada”, según Chris Lincoln-Jones, un oficial retirado del ejército británico y especialista en guerra con drones.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.