Esta comunidad pasó 25 años sin bebés recién nacidos, una muestra de la crisis demográfica en Japón

“Todo el mundo estaba en pánico, así que fue como una guerra, aunque nunca he experimentado una guerra. Era como tener dinero pero no poder comprar agua. Todo el transporte estaba cerrado, así que no podías usarlo. Me sentí muy débil”, recordó.

“Me llama abuelo, pero si un abuelo de verdad viviera aquí, no me llamaría abuelo”, dijo. “Mi nieto vive en Kioto y no puedo verlo a menudo. Probablemente siento un afecto más fuerte por Kentaro, a quien veo más a menudo, aunque no estamos relacionados por sangre”.

