¿Es seguro consumir un medicamento vencido? El Dr. Huerta explica qué hay detrás de la fecha de expiración

En relación al posible daño que puedan causar el uso de los medicamentos vencidos en su fecha de expiración, The Medical Letter dice que, con excepción de un discutible caso de intoxicación renal por una tetraciclina que ya no se fabrica, no existe ningún estudio científico que haya reportado daño humano por el uso de medicamentos vencidos, concluyéndose que los medicamentos vencidos no son tóxicos y la gran mayoría sigue funcionando después de su fecha de expiración.

Según el reporte, entre 2006 y 2009, el gobierno ahorró entre US$ 600 y US$ 800 millones anuales en medicamentos que no fueron destruidos solo por haberse pasado la fecha de vencimiento.

