El prometido de Becky G, Sebastian Lletget, pide disculpas en medio de rumores de infidelidad

“Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, escribió Lletget. “En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”.

“Sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, mucho menos superar los desafíos de mi vida, sin el amor y el apoyo de Becky junto a mí”, continuó su publicación. “Sin embargo, detrás de toda esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean”.

