El ejército estadounidense difunde imágenes del incidente entre el caza ruso y el dron estadounidense sobre el mar Negro

Moscú había dejado claro que intentaría recuperar los restos del avión no tripulado, y dos funcionarios dijeron a CNN que Rusia había llegado al lugar del accidente del MQ-9 en el mar Negro. Kirby no quiso confirmar la noticia, pero dijo que EE.UU. había “hecho imposible que pudieran obtener algo de valor de inteligencia de los restos de ese avión no tripulado, cualesquiera que fueran los restos que pudiera haber en la superficie del agua”.

El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró este miércoles en el programa “CNN This Morning” que el avión no tripulado no había sido recuperado y que “no estaba seguro” de que Estados Unidos pudiera recuperarlo.

