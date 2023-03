El Clásico de este domingo entre FC Barcelona y el Real Madrid podría decidir el título de LaLiga

“Si me quieren para tres meses, lo aprovecharé y lo mismo que si me quieren para tres años… De todos modos, estoy seguro de que ganaremos algo esta temporada y eso pondrá las dudas en reposo. Estamos en desventaja en la Copa y la Liga, pero en la Champions no es así”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.