Australia ama tanto a sus canguros que establece cuotas anuales para matarlos

Indicó que los canguros no son asesinados por su piel, es un subproducto del comercio de carne mucho más grande y, según King, eso no se detendrá porque Nike y Puma ya no compran k-leather.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.