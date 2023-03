ANÁLISIS | ¿Qué es el “blackface digital”? ¿Y por qué está mal que los blancos lo usen?

John Blake es redactor jefe de CNN y autor de “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew”.

Pero Halford dice que eso no significa que no vaya a utilizar más GIFs de gente negra. No se opone al meme “I’m the boss” de Beyonce porque cree que empodera a las mujeres. Dice que siempre que un meme o GIF “sea empoderador y no degradante” se siente libre de utilizarlo.

“He hecho blackface digital”, escribió Halford. “Me he reído de la gente de color en las noticias enfrentándose a horribles crímenes y desastres y pérdidas. Me he apropiado de los traumas de los negros como chiste y les he quitado la cara para ponerme la mía y decir lo que no puedo decir, para hacerte reír, o simplemente porque se hizo viral”.

Halford, diseñadora de marca, escribió un ensayo de disculpa en 2020 sobre cómo hizo un meme del eslogan de Wilkins “Ain’t nobody got time for that” (“Nadie tiene tiempo para eso”) y envió a alguien un GIF de la cantante Beyonce repitiendo: “I’m not bossy, I’m the boss” (“No soy mandona, soy la jefa”).

