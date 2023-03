¿Qué es la estatuilla de los Premios Oscar y qué significa?

La primera estatuilla se entregó en 1929 (en la primera edición de los Oscar) a Emil Jannings, ganador de la categoría de mejor actor por su trabajo en las películas “The Last Command” y “The Way of All Flesh”.

Asimismo, “Everything Everywhere All at Once” es la película que llegará como líder a la ceremonia, pues tiene 11 nominaciones; le siguen “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin”, que empataron con nueve.

