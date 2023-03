OPINIÓN | Los problemas de la coronación de Carlos III

Y, una vez más, insistentemente, en la televisión, los periódicos y las redes sociales británicas se comenta y se pregunta: ¿por qué Carlos no le cede el trono a William, quien es joven, muy querido por todos y no tiene el bagaje de controversia y escándalo de su padre? De acuerdo con un artículo hace poco de The Atlantic, “el rey debiera abdicar a favor de su hijo William cuando cumpla los 75 años”.

Resumiendo: me parece que el pueblo británico no está de humor para celebrar la coronación y quizá piense que será un evento un poco raro. Un evento religioso, de gran seriedad, en el que Carlos (divorciado y casado con una divorciada) es coronado y pasa a ser Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, mientras que Camila será coronada reina en el altar mayor de la Abadía de Westminster. Y aunque veremos las calles de Londres llenas de miles de curiosos, bandas de música y banderas (porque habrá, por supuesto, quienes lo celebren y será una gran ocasión), me han comentado mis muchos amigos ingleses que detrás de todo esto hay una sensación ambivalente.

Aparte del problema del concierto, tenemos el gran disgusto de la familia real con el príncipe Harry, y del príncipe con ellos. ¡Esto no se acaba! El desagradable intercambio de entrevistas y libros y comentarios continúa. Y, aunque es oficial que Harry y Meghan han sido invitados a la coronación, según dijo un portavoz de los duques de Sussex, aún no han contestado y no sabemos si estarán en la ceremonia.

Para empezar, no todos los artistas que Carlos quería que cantaran en el gran concierto de la coronación, la noche del 7 de mayo, pueden participar. Hasta el momento no hay una lista de artistas confirmados, aunque según reportan algunos medios, entre ellos la revista Rolling Stone, varios cantantes británicos han sido convocados pero no han confirmado su presencia. Además, los artistas no han querido hacer comentarios al respecto.

