Salma Hayek y Antonio Banderas presentarán en los Premios Oscar 2023

Este año, la lista de nominados a los Premios de la Academia reconoce tanto las películas como las actuaciones aclamadas por la crítica, y también muestra cierto amor por las películas populares en la taquilla como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”, ambas candidatas a mejor film. Además, la lista incluye un reconocimiento al cine latinoamericano: la película “Argentina, 1985” compite en la categoría de mejor cinta internacional. (Puedes ver todos los nominados por categoría aquí).

