Trump dice que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 si es acusado

Trump es popular en la reunión conservadora anual. Fue la primera opción del 62% de los asistentes de CPAC a quienes se les preguntó a quién preferían como candidato republicano en 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que no asistió al evento de este año, terminó segundo con un 20% de apoyo. La encuesta de sondeo no es una encuesta científica y no es representativa del electorado republicano en general, ya que se limita a los asistentes al CPAC.

“Probablemente hay personas que se postularán a las que no estaría muy feliz de respaldar, así que ya veremos. Creo que algunos de ellos, no usaré nombres, no quiero insultar a nadie, pero no estaría muy contento con algunos de ellos”, afirmó Trump.

