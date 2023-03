¿Por qué EE.UU. es el país con más personas con obesidad del mundo?

De acuerdo con un reporte de 2019 del The New England Journal of Medicine, si no se adoptan colectivamente hábitos alimenticios más saludables, la situación en el país empeorará. Más de la mitad de EE.UU. será obeso en 10 años y uno de cada cuatro estadounidenses será “severamente obeso”, con un índice de masa corporal de más de 35, lo que significa que tendrán más de 100 libras (45 kilogramos) de sobrepeso.

