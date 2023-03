11 minutos de ejercicio diario podrían tener un impacto positivo en tu salud, según un estudio a gran escala

El hecho de que los participantes que hicieron solo la mitad de la cantidad mínima recomendada de ejercicio todavía experimentaron beneficios no significa que las personas no deban intentar hacer más ejercicio, sino que “lo perfecto no debería ser enemigo de lo bueno”, dijo Wen. “Algo es mejor que nada”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.