CRÍTICA | ‘The Last of Us’ se toma otro descanso para contar una historia de amor adolescente

Por un momento, sin embargo, la serie ofreció un respiro mientras mostraba los vertiginosos efectos del amor juvenil, subrayando cómo “The Last of Us” sigue desafiando las expectativas y por qué tantos espectadores no pueden bajarse de este carrusel.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.