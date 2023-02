Se avecinan nuevas películas de “El Señor de los Anillos”: Warner Bros. anunció un acuerdo de producción

Actualmente, New Line y Warner Bros. Animation están produciendo la película de animé “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, una historia ambientada 183 años antes de los acontecimientos de “El Señor de los Anillos” que narra el destino de Helm Hammerhand, rey de Rohan.

