Lo que debes saber sobre el nuevo podcast de J.K. Rowling y su historial de comentarios contra las personas transexuales

Algunos jugadores debatieron si debían o no jugar al recientemente lanzado “Hogwarts Legacy”, un videojuego masivo basado en el Mundo Mágico de Rowling, y algunos optaron finalmente por no comprarlo. (En particular, el juego parece incluir el primer personaje trans de la serie, aunque este detalle no se ha confirmado explícitamente). El juego ha batido récords de preventa a pesar de la polémica suscitada por algunas de las declaraciones de Rowling. (CNN y la empresa matriz de HBO Max, Warner Bros. Discovery, que está detrás de la franquicia cinematográfica de “Harry Potter” y es propietaria de “Hogwarts Legacy”, dijeron que Rowling no está implicada en el juego).

Las opiniones de Rowling no reflejan la realidad a la que se enfrentan las personas trans: tienen más de cuatro veces más probabilidades que las personas cisgénero de ser víctimas de delitos violentos, según Williams Institute, el grupo de expertos en política LGBTQ de UCLA Law. El año 2021 se convirtió en el más mortífero registrado para las personas trans y no binarias, según la organización Human Rights Campaign, con al menos 45 personas asesinadas. Las mujeres trans de color, especialmente las negras, sufren de forma desproporcionada la violencia contra ellas.

Rowling anunció su participación en el podcast el Día de San Valentín, el mismo día en que se publicó un tráiler de audio con la autora diciendo que había sido “malinterpretada”. Antes del lanzamiento del podcast, la presentadora Phelps-Roper declaró a The Times of London que la serie no pretendía “reivindicar” a Rowling.

