¿Hizo la policía uso excesivo de fuerza contra el atacante en silla de ruedas en Huntington Park?

Ramiro Pérez sostiene que jamás imaginó que un hombre en condición tan vulnerable podría ser capaz de algo tan extremo, “¿quién iba a pensar que me iba a agredir? Nadie. Eso no vino a mi pensamiento tampoco, no puedo leer su mente, pero se miró como cualquier persona”, indica. Dice que el atacante le preguntó “¿estás bien?” Pérez bajó la cara para responder, vio que el sujeto andaba sobre sus muñones, lo miró a los ojos y antes que se diera cuenta, relata, el atacante lo apuñaló con un cuchillo.

“Cuando me atacó primero, yo sentí que era un golpe, pero cuando ya sentí el chorro de sangre en mi mente lo primero que me pasó fue tratar de parar la sangre y pedir auxilio, no mis hijos, no Dios”, recuerda Pérez. Relata que buscó ayuda para poder pedir auxilio, pero fue hasta la cuarta persona quien lo comunicó al 911. Pérez detalla que llegaron paramédicos y policías de la ciudad de Huntington Park, ubicada en el este de Los Ángeles, donde sucedieron los hechos.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.