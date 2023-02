Emma Thompson dice que los Oscar la dejaron “gravemente enferma”

Emma Thompson asiste a una proyección especial de “Roald Dahl’s Matilda The Musical” en Darling at the Park Lane Hotel el 7 de diciembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dia Dipasupil/Getty Images)

La estrella de “Nanny McPhee” le dijo a la revista: “Las dos veces que tuve que hacer los Oscar me enfermé gravemente. Me di cuenta que la presión y las miradas eran demasiado para mí. Es asombroso, y luego quieres acostarte en una habitación oscura. Piensas: ‘Por favor, no me hagas preguntas ni me hagas hablar de mí’”.

