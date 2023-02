¿Quién fue y qué hizo George Washington como presidente de EE.UU.?

Entorno a su actitud hacia los esclavos hay un mito que aún hoy continúa vigente, explicó a CNN la historiadora Alexis Coe, autora del libro “You Never Forget Your First: A Biography of George Washington”. “Siempre me han presentado a Washington como una especie de esclavista reacio que cambió de opinión durante la Revolución y, cuando murió, hizo algo increíble: emancipar a todos sus esclavos. Esa es la interpretación más caritativa que se puede hacer de la situación”, dijo.

