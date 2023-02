Damar Hamlin no quiso “faltar al respeto a nadie” con la chaqueta que llevó al Super Bowl, criticada como ‘blasfema’

“Siento que hay mucha gente, jóvenes y mayores, que te admiran y con el poder y la influencia viene una gran responsabilidad. Me disculpo por ofenderte, simplemente me sentí ofendido en ese momento como un hombre que ama y respeta a nuestro Señor y Salvador, Yeshúa. Después de hablar con Damar, entiendo que no fue con mala intención”, agregó.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.