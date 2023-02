El agente de la estrella de fútbol de Ghana se desmiente y dice que Christian Atsu “aún no fue encontrado” tras el terremoto en Turquía

“El miércoles nuevamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores me aseguró que están trabajando arduamente para averiguar a qué instalación lo enviaron y me responderán lo antes posible porque les he dicho que necesito ir a verlo”, añadió.

“El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores [turco] aquí me informó que querían confirmar si Christian Atsu había sido encontrado y rescatado, y enviado a un centro médico. Sin embargo, en toda la confusión, que es comprensible dadas las circunstancias, todavía no están seguros a qué hospital o centro de salud en particular lo han enviado”, dijo Ashietey-Odunton.

