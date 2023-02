¿Qué es el impuesto al consumo y cuánto se paga en Estados Unidos?

También está el caso de las apuestas. En el caso de las apuestas autorizadas por el Estado, las apostadoras pagan 0,25% de las cantidades apostadas y una cuota anual de US$ 50 por cada casa apostadora o agente relacionado con ella. En las que no son autorizadas, se paga 2% de las cantidades apostadas, mientras que la cuota anual sube a US$ 500.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.