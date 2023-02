Meghan y Harry deberán testificar en la demanda de Samantha Markle por difamación, decide una jueza

“No sé tu segundo nombre. No sé tu fecha de nacimiento. Le estás diciendo a esta gente que tú me criaste y me pusiste el apodo ‘Princesa Pushy (prepotente)'”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.