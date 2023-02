La historia de Leonardo DiCaprio, el actor y activista consagrado que vuelve una y otra vez al foco público

Las películas en las que actuó DiCaprio desde entonces se cuentan por decenas y hay para todos los gustos: “Catch Me If You Can” (2002), “Gangs of New York” (2002), “The Aviator” (2004), “The Departed” (2006), “Blood Diamond” (2006), “Shutter Island” (2010), “Inception” (2010), “Django Unchained” (2012), “The Great Gatsby” (2013), “The Wolf of Wall Street” (2013), “The Revenant” (2015), “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y Don’t Look Up” (2021) están entre las más destacadas.

1 de 8 | Durante la temporada de premios de 2016 fue evidente que la amistad entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet es muy fuerte. Mira esta galería cómo han celebrado juntos con el paso de los años. (Crédito: Charley Gallay/Getty Images for Turner) 2 de 8 | En los Oscar se encontraron en la alfombra roja y posaron juntos (Crédito: VALERIE MACON/AFP/Getty Images) 3 de 8 | El abrazo de una celebración esperada: Kate Winslet felicita a DiCaprio por ganar el Oscar a mejor actor. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images) 4 de 8 | Winslet felicita a DiCaprio cuando ganó en los premios del Sindicato de Actores el 30 de enero de 2016 (Crédito: Christopher Polk/Getty Images for Turner) 5 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 6 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro. Ambos protagonizaron la cinta ‘Revolutionary Road’ (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 7 de 8 | Winslet y DiCaprio durante la premier de ‘Revolutionary Road’ el 15 de diciembre de 2008 en Westwood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 8 de 8 | DiCaprio y Winslet llegaron juntos a la entrega 55 de los Globos de Oro en 1998 tras protagonizar ‘Titanic’ (Crédito: HAL GARB/AFP/Getty Images)

