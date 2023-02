Disney anuncia que despedirá a 7.000 trabajadores en todo el mundo

Los resultados de los servicios de transmisión por streaming ayudaron a la compañía a reportar resultados financieros mejores de lo esperado, aunque fueron las fuertes ventas de boletos de cine, lideradas por “Avatar: The Way of Water”, y un aumento en los ingresos de los parques temáticos debido a la demanda acumulada en a raíz de un período afectado por covid -19un año antes, los principales impulsores.

Eso ayudó a Disney a recortar sus pérdidas en el segmento general de transmisión por streaming a US$ 1.100 millones en el trimestre, por debajo de los US$ 1.500 millones en el trimestre que finalizó el 1 de octubre, aunque fue casi el doble de la pérdida de US$ 593 millones que reportó el año anterior.

Pero las ganancias, aunque ligeramente inferiores a las de hace un año, superaron los pronósticos y llegaron a US$ 0,99 por acción, excluyendo artículos especiales. Eso es menos que los US$ 1,06 por acción que ganó sobre esa base un año antes, pero mucho mejor que el pronóstico de US$ 0,78 por acción.

