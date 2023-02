Condenan a cinco exjugadores de rugby a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Argentina; otros tres recibieron una pena de 15 años de cárcel

“Fer era muy travieso, solidario y cariñoso. Era muy tímido pero igual tenía muchos amigos. Me hacía sentir orgullosa cuando iba al colegio y alguna madre me decía lo buena persona y educado que él era”, recordó Sosa en declaraciones a Télam en octubre de 2020, cuando pasó su primer Día de la Madre sin su hijo. “Fernando era mi todo, mi vida, mi compañero, mi maestro, me enseñaba cosas”, explicó entonces.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.