Beyoncé hace historia en los Premios Grammy 2023: revive los momentos destacados de la ceremonia

Mejor álbum vocal pop: Harry Styles, “Harry’s House” Mejor canción de R&B: “Cuff it” de Beyoncé Mejor álbum country: “A beautiful time” de Willie Nelson Mejor interpretación pop en dúo/grupo: “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti” de Bad Bunny Mejor álbum de rap: “Mr. Morale & The Big Steppers” de Kendrick Lamar Mejor album de música electrónica/dance: “Rennaisance” de Beyoncé El premio impacto global Dr. Dre inaugural es para Dr. Dre Mejor interpretación de pop: Adele por “Easy on Me” Premio especial al mérito a la canción para el cambio social va a Shervin Hajipour por “Baraye” Canción del año es “Just Like That” de Bonnie Raitt Grabación del año es “About Damn Time” de Lizzo Mejor nuevo artista es para Samara Joy Álbum del año “Harry’s House” de Harry Styles

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.