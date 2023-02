¿Llegó el fin de las cuentas compartidas sin pagar en Netflix? Todo indica que así será en 2023

Cabe señalar que, de acuerdo con las normas de Netflix, la cuenta de un suscriptor de pago solamente se puede compartir con las personas que viven en el mismo hogar que el suscriptor en cuestión. No obstante, si actualmente se comparte una cuenta en la mayoría de los países donde se encuentra este servicio de streaming, podría no pasar nada o que llegue una solicitud para verificar el dispositivo y así estar seguros que no se trata de un uso indebido de la cuenta, como señala el Centro de Ayuda de la compañía.

