¿Cuántas veces puedes usar tu pijama, jeans y otras prendas sin lavarlas? Los expertos opinan

“Si alguien me dijera que usaron sus jeans durante meses sin lavarlos y que no han tenido ningún problema con la piel o problemas con el olor, no vería ningún problema en absoluto”, dijo Fenton.

La decisión de lavar los jeans y con qué frecuencia hacerlo puede ser un tema candente, ya que muchas personas quieren mantener la integridad de la tela, que suele ser más rígida y duradera que otras. Si los jeans no están sudados, sucios o manchados, no es necesario lavarlos con frecuencia, dijo Rossi. “Yo personalmente no lavo mis jeans”, agregó.

