Un gran glaciar milenario cerca de Seattle “desapareció por completo”, dice investigador que lleva años vigilándolo

Shean señaló que no todo el hielo persistente en esos nichos ha desaparecido. Pero también dijo que “puede que ya no califique técnicamente como un ‘glaciar’ porque no está fluyendo, y el hielo residual probablemente desaparecerá por completo en la próxima década o más”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.