Frío ártico ‘peligroso’ regresa a EE.UU. este fin de semana después de una pausa de un mes

Las temperaturas del aire no son la única preocupación este fin de semana. En gran parte de High Plains y Midwest, habrán vientos con ráfagas de 20 to 30 mph (30 a 50 kmh). Si bien eso puede no parecer muy alto, no se necesita mucho para las heladas cuando la temperatura del aire ya es tan baja.

High temperatures will be dropping 20-30 degrees below average for many this weekend and into next week as frigid, arctic air pushes southward behind a cold front. Some moderate to heavy snow is also expected, especially across portions of the Rockies and Interior West. pic.twitter.com/pq3iMeLc5A — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 25, 2023

