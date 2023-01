OPINIÓN | Los policías que mataron a Tyre Nichols son negros, pero el racismo igualmente pudo motivarlos

La clave para reducir la incidencia de la violencia policial es una supervisión más estricta y un castigo más rápido. Me alegro de que los agentes agresores fueran rápidamente despedidos y acusados. Necesitamos más de eso, y no solo cuando los policías son negros. Los defensores de los derechos civiles abogaron en su día por una mayor integración racial en los departamentos de policía, con la esperanza de que un mayor número de policías negros reduciría la brutalidad policial. Pero aunque la integración racial es importante para la equidad y las oportunidades básicas, no es la panacea contra los abusos policiales.

“But don’t let it be a Black and White (cop)/ Coz they’ll slam ya/ Down to the street top/ Black police showing out for the White cop”.

