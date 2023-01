Estrenos musicales de la semana: Rosalía lanza “LLYLM”, Rauw Alejandro y Daddy Yankee colaboran en “Panties y brasieres” y Danny Lux lanza “El hombre perfecto”

Rosalía dio a conocer el viernes su tema “LLYLM”, o como dijimos anteriormente, Lie Like You Love Me.

(CNN Español) – Esta semana, los estrenos musicales están liderados por la estrella española Rosalía quien lanzó “LLYLM”, o Lie Like You Love Me en inglés, miente como si me quisieras, en español.

