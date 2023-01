Bella Ramsey, protagonista de ‘The Last of Us’, dice que es probable una segunda temporada

La serie The Last of Us es la adaptación del popular videojuego homónimo que está ambientado en unos Estados Unidos postapocalípticos —20 años después de que una pandemia destruyera la civilización moderna—, y la crítica la ha aclamado como “la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada”.

Incluso antes de que el programa saliera al aire, sus creadores dijeron que, si les conceden una segunda temporada, planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II. (CNN, al igual que HBO, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

(CNN) — Hasta ahora, solo se han emitido dos episodios de The Last of Us, de HBO.

