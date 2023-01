OPINIÓN | En el 50 aniversario de Roe vs. Wade, no puedo dejar de pensar en cómo el aborto cambió mi vida

He estado reviviendo todo esto desde que se anunció la decisión de Dobbs vs. Jackson. Después de Roe vs. Wade muchos de nosotros creíamos que la era del aborto clandestino se había terminado para siempre. No podíamos imaginar una sociedad en la que los derechos, una vez concedidos, pudieran rescindirse.

En el camino hacia allí, me sentí aterrorizada. ¿Y si no fuera un médico genuino? ¿Contraería una infección como la de mi amiga? La idea de que podría morir seguía volviendo. Mientras conducía por el sombrío paisaje de enero de la zona rural de Pensilvania, pensé: “Cualesquiera que sean los riesgos, debes hacer esto. No hay marcha atrás”.

Nota del editor: Claudia Dreifus colabora con The New York Times, New York Review of Books y The Nation. También enseña periodismo a estudiantes graduados en ciencias en la Universidad de Columbia. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

