OPINIÓN | Las amenazas a la democracia en Brasil, Perú y El Salvador: estamos sobre aviso

Por el momento, los instrumentos regionales de defensa colectiva de la democracia no han podido responder cabalmente a estas amenazas. Los partidos, movimientos y dirigentes que contribuyeron a la instalación de regímenes democráticos en toda la región —salvo las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela— tampoco han logrado convencer a sus seguidores que, a pesar de todas sus deficiencias, las instituciones construidas durante ya varias décadas son preferibles a cualquier alternativa, aunque no entreguen el bienestar deseado y merecido. Se ciernen nuevos peligros en Argentina —debido al creciente conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial— y en México, en vista de la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la autoridad electoral y varios entes autónomos. América Latina no es Europa, donde tentaciones autoritarias en varios países —y en algunos gobiernos, como Hungría— han sido rechazadas, hasta ahora, por electorados al final del día sensatos. Estamos sobre aviso.

A diferencia de Brasil, donde la evolución económica ha sido más deficiente, sin que la gente culpe a la democracia representativa de los graves rezagos sociales, en Perú la gente esperaba prosperidad gracias a la democracia, o por lo menos una profunda redistribución. El sentimiento ha surgido también en otros países: decenas de millones de latinoamericanos le piden a su democracia —nueva o vieja— bienestar, salud, educación, vivienda, precios estables y mejores empleos. Estrictamente hablando, la democracia no es para eso. Sirve para defenestrar legalmente a los gobiernos que no entregan buenos resultados y, en su caso, y después de muchos años, para distribuir de manera más justa el crecimiento económico, cuando lo hay. Pero eso sucedió en las viejas democracias al cabo de infinitas luchas, reformas, guerras, elecciones y crisis: no se hizo en un día. Los peruanos pueden sentirse plenamente justificados en exigirle más a su democracia, pero esta se va a tardar en responder.

(CNN Español) — Que la democracia en América Latina se encuentra amenazada parece ser una leyenda urbana hoy en día. En tiempos recientes, largos artículos en The New York Times ha informado sobre ello; dos distinguidos académicos han analizado la tendencia en un ensayo recién publicado en The Journal of Democracy. Los motivos de la preocupación son bien conocidos, y los ejemplos también, pero parece imperar una cierta confusión o simplificación al respecto. Conviene revisar rápidamente los ejemplos y las raíces de los mismos.

