Halyna Hutchins, en sus propias palabras: “Es una pasión… no puedes salir de ahí”

“A principios de la semana pasada me sentí obligado a decirle a Halyna lo increíble que pensaba que era. Le dije lo increíbles que me parecían sus tomas de cámara y lo emocionante que era verla trabajar a ella y a su equipo”, escribió. “De verdad. Se rió, me dio las gracias y me abrazó. Estaré siempre agradecido de que tuviéramos ese momento”.

“En Nueva York me dediqué de lleno a la fotografía”, dijo Hutchins en una entrevista para ‘Why Women Are Excelling in Hollywood’ publicada en YouTube meses antes de su muerte. “Hice mucha fotografía de moda y, en realidad, quería hacer películas artísticas. Algo a gran escala, hermoso, cine de arte y ensayo”.

