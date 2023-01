Acusan a Alec Baldwin de “homicidio involuntario” por el tiroteo fatal durante la filmación de la película “Rust”

“Nadie estaba controlando esto, o al menos no lo estaba haciendo de manera constante. Y luego, de alguna manera, un arma fue cargada con balas reales y entregada a Alec Baldwin; él no la revisó, no hizo ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer para asegurarse estar a salvo él y el resto de la gente a su alrededor. Y luego apuntó con el arma a Halyna Hutchins y apretó el gatillo”, dijo.

Por su parte, el abogado de la armera Gutiérrez Reed, Jason Bowles, emitió una declaración en la que afirmó que “están absolutamente equivocados en cuanto a Hannah: esperamos que un jurado la declare no culpable y que concluya que no cometió homicidio involuntario. Ha estado conmocionada por la tragedia, pero no ha cometido ningún delito”.

